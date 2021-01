Spotrater stiger for 13. uge i træk på containermarkedet

Raterne på fragt af containere fra Kina til resten af verden er i den første uge af det nye år fortsat den hæsblæsende optur, hvor det fortsat er Asien-Europa-ruten, der driver opturen.

Rateindekset Shanghai Containerized Freight Index (SCFI), der måler spotprisen på containerfragt fra Shanghai til en række destinationer verden over, steg for 13. uge i træk i perioden fra den 25. til den 8. januar med 3,1 pct. til 2870,34. Det giver en samlet stigning på 189,6 pct. siden den 10. januar 2020.

På ruterne mellem Asien og Europa, hvor Mærsk dominerer sammen med schweiziske MSC gennem 2M-alliancen, steg prisen med 8,8 pct. eller 361 dollar til 4452 dollar per tyvefodscontainer (teu).

Det er det højeste niveau siden mindst 2012, hvor Ritzau Finans begyndte at følge indekset. Prisen er mere end firedoblet siden sensommeren på under 1000 dollar per tyvefodscontainer.

På den anden store rute mellem Asien og den amerikanske vestkyst steg raterne i sidste uge med 1 dollar til 4019 dollar per fyrrefodscontainer (feu).

Trods stort dyk i foråret 2020 har container-volumener næsten indhentet det tabte

Maersk forbereder sig på et farvel til historisk høje rater i første halvår

"Det er tid til at tage kontrol over ens globale forsyningskæde"