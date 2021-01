Det svenske vindservice-rederi Northern Offshore Services (NOS) udvider samarbejdet med Ørsted om at sejle mandskab til og fra det danske energiselskabs havvindparker ud for den britiske vestkyst.

NOS leverer syv CTV-skibe (Crew Transfer Vessels) til Ørsted for en tre årig periode. Skibene skal sejle for Ørsted ud for den britiske vestkyst, hvor Ørsted har flere havvindparker.