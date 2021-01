Odfjell udsteder grønne obligationer for op mod 1 mia. norske kr.

Norske Odfjell spænder sig for den grønne omstilling. Et nyt obligationslån på mellem 0,5 og 1 mia. norske kr. er betinget af, at tankrederiet frem mod 2030 reducerer CO2-intensiteten med 50 pct.