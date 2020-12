Tidligere DFDS-direktør bliver ny koncernchef i kriseramte Fjord Line

Det bliver den erfarne, tidligere DFDS-direktør Brian Thorsted Hansen, der skal forsøge at rette økonomien op i det kriseramte, norske færgerederi Fjord Line.

Brian Thorsted Hansen er blevet hyret som ny koncernchef i Fjord Line og tiltræder den 18. januar 2021. Det norske færgerederi har fem færgeruter mellem Danmark, Norge og Sverige.

Den 52-årige Brian Thorsted Hansen afløser Arne Roland, der har været fungerende koncernchef siden oktober i år, da den hidtidige koncernchef Rickard Ternblom gennem fem år stoppede. Det skete samtidig med, at Fjord Line varslede nye afskedigelser.

Vi har stor tillid til, at Brian Thorsted Hansen vil sikre, at selskabet kommer stærkt ud af krisen og fortsætter den positive udvikling. Peter Frølich, bestyrelsesformand, Fjord Line

Fjord Line har igennem 2020 været hårdt ramt af coronakrisen, der har haft stor indvirkning på forretningen med markant færre passagerer. Situationen er dog "forværret i løbet af efteråret," og det er i det lys, at rederiet i oktober meddelte, at der igen skulle fyres medarbejdere. Siden august har Fjord Line afskediget ca. 300 medarbejdere på tværs organisationen i Danmark, Norge og Sverige.

Brian Thorsted kommer fra DFDS, hvor han ifølge sin LinkedIn-profil var ansat i 14 år og senest som direktør (VP) og ansvarlig for passagertrafikken i det danske færge- og fragtrederi DFDS, der er nordens største.

"Fjord Line var godt positioneret før coronakrisen. Vi har stor tillid til, at Brian Thorsted Hansen vil sikre, at selskabet kommer stærkt ud af krisen og fortsætter den positive udvikling", siger Peter Frølich, bestyrelsesformand i Fjord Line ifølge en pressemeddelelse.

Om sit nye job siger Brian Thorsted Hansen i meddelelsen:

"Jeg ser frem til at lære organisationen og medarbejderne at kende i den kommende tid. Jeg vil bruge en stor del af min tid på at mødes med ansatte, samarbejdspartnere og kunder for at få del i deres værdifulde erfaringer. Vi skal rette blikket fremad og sikre, at Fjord Line vil stå endnu bedre rustet i fremtiden."

Arne Roland, som har været midlertidig koncernchef siden oktober, vil i en periode stå til rådighed for selskabet og den nye koncernchef.

