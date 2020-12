Amerikansk pres får Maersk til at handle på logistikproblemer i glohedt containermarked

Maersks CEO Søren Skou går nu forrest i et forsøg på at afbøde den hårde kritik, der har været fra afskibere og senest myndighederne i USA om udtalte logistik-problemer på et glohedt containermarked. Han har bl.a. holdt møde med FMC, der har været blandt de hårdeste kritikere.