Kinas konkurrencetilsyn godkender sydkoreansk skibsværftsfusion

Kinas konkurrencemyndigheder har nikket til, at en stor fusion af de to sydkoreanske skibsværfter Hyandai Heavy Industries Holding (HHI) og Daewoo Shipbuilding and Marine Engineering (DSME) kan gennemføres.

Fusionen, der blev bebudet i 2019, granskes fortsat af EU, men the State Administration for Market Regulation (SAMR) i Kina finder ikke, at fusionen vil skade den fri konkurrence og har givet en ubetinget godkendelse af fusionen.