Danpilot taber omsætning på grund af lav olieefterspørgsel

Danmarks største lodseri, Danpilot, har i 2020 haft et fald i omsætningen på 10-15 pct. bl.a. fordi færre olietankskibe har sejlet gennem Storebælt og ikke har haft brug for lods. Danpilot når et nul-resultat uden at skulle fyre medarbejdere.