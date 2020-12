DFDS-ansatte får aktier til en værdi af 110 mio. kr.

Det har været et ekstraordinært hårdt år for de ansatte i DFDS med coronapandemi, tilbagegang i dele af færge- og fragtforretningen og en fyringsrunde.

For at anerkende medarbejdernes indsats har ledelsen og bestyrelsen i DFDS besluttet at tildele 50 DFDS-aktier til alle 8.000 medarbejdere i rederiet - dog bortset fra de ledere, der har en aktiebaseret aflønning, skriver DFDS i en meddelelse.

”Vores medarbejdere har været igennem et usædvanligt udfordrende år. For at vise vores påskønnelse af deres indsats for DFDS og for vores kunder, samt styrke båndet til medarbejderne, har ledelsen og bestyrelsen besluttet at tildele aktier til alle medarbejdere”, siger Claus V. Hemmingsen, bestyrelsesformand i DFDS.

De tildelte 50 DFDS-aktier skal optjenes over en periode på tre år og omfatter 8.000 medarbejdere. Den samlede værdi af de tildelte aktier har aktuelt en kursværdi på ca. 110 mio. kr.

I de fleste lande vil de tildelte aktier være såkaldte "fantomaktier", der blot betyder, at de berettigede medarbejdere modtager en kontant betaling i december 2023, der vil svare til værdien af ​​50 DFDS-aktier.

Omkostningerne til aktieprogrammet vil løbende blive udgiftsført i regnskabet indtill udgangen af ​​optjeningsperioden i december 2023.

