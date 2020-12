Scorpio Bulkers nedskriver skibsværdier for 500 mio. dollar

Det koster Scorpio Bulkers yderligere 510 mio. dollar (ca. 3,1 mia. kr.), at rederiet ændrer strategi og forlader tørlastmarkedet for at satse på grøn energi og havvind-markedet.

Gennem 2020 har Scorpio Bulkers løbende solgt ud af flåden af tørlastskibe. Nu tager det amerikanske rederi en regnskabsmæssig nedskrivning på samlet op mod 510 mio. dollar, fordi rederiets resterende 25 tørlastskibe har fået et til salg-skilt på og dermed bliver vurderet til en "fair markedsværdi", der er lavere end i regnskabsbøgerne.