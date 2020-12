Ugens vigtigste artikler på ShippingWatch

Hafnia-skib ramt af eksplosion

Hafnia-skibet BW Rhine blev natten til mandag ramt af en eksplosion ud for Jeddah i Saudi-Arabien. Eksplosionen førte til en kraftig varmeudvikling, og rederiet betegnede hændelsen som voldsom. Angrebet var mere sofistikeret, end hvad man ellers har oplevet i Det Røde Hav, vurderede partner i sikkerhedsfirmaet Dryad Global over for ShippingWatch.

ShippingWatch tegnede i denne uge et billede over vindmarkedet, som flere rederier lurer på at komme ind på med forventet stor vækst i de kommende år. Men skibene er så dyre, at det ikke er for den gennemsnitlige reder, vurderede analytiker over for ShippingWatch.

Indtjeningen på skibene og driftsmarginerne er over en bred kam faldet i den senere tid hos de store produkttankrederier. Scorpio Tankers er en klar vinder blandt konkurrenterne Hafnia, Torm, D'Amico og Ardmore Shipping, viste en rangering, som Drewry har udarbejdet for ShippingWatch.

Mangel på godkendte værfter på EU's ophugningsliste efterlader skibsejere uden andet valg end at skifte flag på gamle europæiske skibe, når de skal ophugges, mener shippingorganisationen Bimco. Den udlægning giver man ikke meget for i EU.

Logistikselskabet Scan Global Logistics har sikret sig eneret til forhandlinger med to opkøbskandidater. Pandemien lurer dog i kulissen og gør, at det tager længere tid end normalt, fortalte topchef til ShippingWatch.

