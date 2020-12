En omfattende redningsplan for det kriseramte, franske offshorerederi Bourbon ser ud til at falde på plads efter at have været mere end et år undervejs.

Kreditorerne og en fransk domstol i Marseille har 14. december godkendt planen, der betyder, at gælden i offshorerederiet på 2,648 mia. euro (knap 20 mia. kr.) bliver reduceret med 60 pct. til 1,065 mia. euro (knap 8 mia. kr.).