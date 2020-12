Danmarks måske største gasfelt kan være på vej trods oliestop

Forrige uges højt besungne olieaftale er langt fra nogen svanesang for den danske olieindustri. For selv om et politisk flertal blev enigt om at sætte en slutdato på indvindingen i 2050 og droppe de klassiske udbudsrunder, efterlader aftalen både tid og muligheder for at føje betragtelige fund til den eksisterende produktion.

Det kan blandt andet ske gennem de såkaldte minirunder, hvor olieselskaber uopfordret kan søge om nye licenser. Trods navnet kan disse minirunder bane vej for enorme projekter. Heriblandt Danmarks-historiens muligvis største gasfund, Svane-feltet, som uagtet olieaftalen fortsat vil kunne udbygges ifølge statens eget olieselskab, Nordsøfonden.