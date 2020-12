Nordic Shipholding går efter fusion i 2021

Nordea og Danmarks Skibskredit har strammet kreditskruerne på Nordic Shipholding, der i første halvår 2021 skal sælge to skibe og f.eks. lande en fusion med et større rederi på plads om de resterende aktiver.

Det er nogle af de betingelser, som Nordic Shopholding har måttet acceptere mod at få forlænget lån og kreditter for ca. 60 mio. dollar (ca. 380 mio. kr.) hos bankerne til udgangen af 2021. Lånene stod ellers til at forfalde senest ved udgangen af december.