Singapore-banker strammer op på kontrol efter olieskandaler

Store olieskandaler i år i flere af Singapores handelshuse får nu 28 af bystatens banker til at indføre et nyt skærpet regelsæt.

Reglerne skal sikre, at bankerne, som tæller nogle af verdens største, til fulde forstår risici, ledelsesstruktur (governance) og forretningsmodeller på Singapores store råvaremarked.

"Dette er et vigtigt skridt i retning af at styrke Singapores position som et globalt knudepunkt for råvarehandel", siger Samuel Tsien, der er formand for The Association of Banks in Singapore (ABS) i en pressemeddelelse om det nye regelsæt, "The Code of Best Practises".

"Regelsættet skal sikre en mere robust og disciplineret finanseringstilgang for at støtte væksten på Singapores blomstrende råvaremarked", tilføjer ABS-formanden.

Tilliden til bystatens store råvaremarked har været under massivt pres efter et par spektakulære skandaler i år blandt Singapores store handelshuse. Skandalerne har sendt internationale bankers tillid til bystatens store råvaremarked helt i bund.

Oliehandel udgør en væsentlig del af Singapores råvarehandels sektor, der i 2019 stod for 17 pct. af bystatens bruttonationalprodukt.

I foråret blev Singapore ramt af to skandaler i det lukrative oliehandelsmiljø. Først kom det frem i april, at stifteren af Hin Leong Trading i årevis havde skjult tab for omkring 800 mio. dollar på oliespekulation.

Siden ransagede politiet i maj handelshuset Zenrock Commodities, som blev beskyldt af storbanken HSBC for at have stillet den samme olielast som sikkerhed hos flere långivere.

Skandalerne har skabt massiv mistillid fra bankernes side til oliehandelshusene, og det har ført til arbejdet med det nu lancerede "The Code of Best Practises".

Det er udarbejdet af 28 banker, som er med i ABS, sammen med bystatens finanstilsyn, revisionstilsyn og brancheorganisationer.

