Udskudt OPEC-møde fører til olieprisfald

Oliepriserne falder fortsat onsdag, da der har været en uventet stigning i oliebeholdningen i råvarelagrene i USA, og et møde blandt de olieproducerende lande er blevet udskudt.

Det skriver Reuters.

En tønde af den europæiske referenceolie, Brent, koster onsdag morgen 47,06 dollar mod 47,16 dollar tirsdag eftermiddag. Den amerikanske WTI-olie handles samtidig i 44,15 dollar mod 44,30 dollar tirsdag eftermiddag.

I sidste uge steg beholdningen i de amerikanske olielagre med 4,1 mio. tønder. Analytikere havde ellers peget på et fald på 2,4 mio. tønder, viste en rundspørge foretaget af Reuters.

I går skulle Organisationen af Olieeksporterende Lande og dets allierede, kendt som Opec+, have holdt møde for at diskutere olieproduktionen det kommende år. Det er dog blevet udskudt til i morgen torsdag, og den fortsatte bekymring om overproduktion har blandt andet medvirket til, at oliepriserne er blevet presset ned.

Tidligere år havde Opec+ skåret i produktionen med 7,7 mio. tønder om dagen for at imødekomme den lave efterspørgsel forårsaget af coronapandemien, og det er håbet, at disse nedskæringer forlænges til foråret 2021.

"Risikoen for, at Opec+-alliancen ikke når til enighed, er høj", skriver analytikere fra ANZ i et notat onsdag ifølge Reuters.

