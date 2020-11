Maersk har ændret ledelseskultur: Ansatte stræber efter fire nye mål

Maersk har de seneste år gennemført en markant ny ledelsesform i koncernen og ikke mindst arbejdet på at få de 80.000 ansatte til at forfølge fire overordnede mål for at komme i sync med strategien, skriver Børsen.

Ifølge HR-direktør i Maersk, Ulf Hahnemann, førte det bl.a. til, at salgsorganisationen og kundeservice fik at vide, at de selv skulle træffe en lang række beslutninger, som før skulle igennem Maersk-hierarkiet.