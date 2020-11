Det lysner så småt for det kriseramte og stærkt forgældede rigselskab Noble Corp., der siden august har været under amerikansk konkursbeskyttelse.

En omfattende restruktureringsplan for det gældsplagede rigselskab er i dag blevet godkendt ved den amerikanske domstol, the United States Bankruptcy Court for the Southern District of Texas. Det oplyser Noble Holding Corp. i en meddelelse.