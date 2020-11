Det børsnoterede tankrederi Nordic Shipholding er under stigende pres for at få styr på rederiets gældssituation.

Nordic Shipholding har en gæld på knap 475 mio. kr., der forfalder til betaling ved årsskiftet, men trods flere måneders forhandlinger med rederiets banker om en ny, langsigtet gældsaftale er en aftale endnu ikke faldet på plads.