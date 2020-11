Olieselskabet Noreco ser usikkerhed om Tyra-feltet svinde ind

Det næststørste olieselskab i den danske sektor, Noreco, satser på, at genopbygningen af Tyra-feltet holder sig inden for budgettet, selv om feltet er blevet forsinket knap et år. Topchef David Cook føler stadig større sikkerhed for nøgleprojektet.