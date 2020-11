Svanehøj køber LPG-specialister fra Force Technology

Den danske pumpevirksomhed Svanehøj skruer op for ambitionerne inden for service af gastankskibe.

Svanehøj har netop opkøbt Force Technologys Marine Equipment Service-afdeling i Frederikshavn.

Ifølge en pressemeddelelse er der tale om, at 20 specialister inden for service af gastankskibe bliver en del af pumpevirksomheden Svanehøj, som "vil erobre et voksende globalt marked for service af LPG-tankere".

Svanehøj Group designer og producerer dybdebrønd- og in-line pumper til applikationer inden for blandt andet "aflastning af flydende gas, håndtering af gasbrændstof, motorkøling, brandbeskyttelse og scrubber-teknologi", oplyser selskabet.

Force Technology er en stor teknologisk rådgivnings- og servicevirksomhed med en årlig omsætning på 1,3 mia. kr.

