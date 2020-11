DFDS må genoverveje sin ambitiøse 2023-plan efter brexit og corona

Briterne er i gang med at tumle ud af EU, og samtidig ruller anden smittebølge af coronavirus ind over DFDS' markeder, hvor myndighederne kvitterer med at skærpe rejserestriktionerne.

Det har i år givet flere stød til færge- og fragtforretningen hos DFDS, og det sætter nu det danske rederis ambitiøse vækststrategi for 2023 under pres.

DFDS forfølger en ambitiøs femårig strategi om at fordoble driftsindtjeningen (ebitda) senest i 2023 til 5,5 mia. kr. og vokse mere end markedet i Europa. Strategiplanen blev lanceret i 2019.

Det er klart, at vores base er blevet ramt. Torben Carlsen, CEO, DFDS

Topchef Torben Carlsen erkender dog over for ShippingWatch, at der er udfordringer i at indfri de ambitioner, omend topchefen og rederiet holder fast i, at det er de rigtige initiativer, der er sat i gang.

"Det er klart, at vores base er blevet ramt," siger Torben Carlsen og fortsætter:

"Vi tror fortsat, at vi kan levere de værdier, vi har sagt i forbindelse med Win23 (strategiplanen, red.), som er en forbedring af driftsindtjeningen på 1,8 mia. kr. Problemet er selvfølgelig, hvis den base, vi har, ikke er helt tilbage i 2023. Det er vi ved at kigge på og vil komme tilbage til i 2021, når tingene er lidt mere normaliserede."

Det vil sige, at I kigger på, om det strategiske mål om en driftsindtjening (ebitda) på 5,5 mia. kr. i 2023 stadig kan realiseres?

"Vi kommer til at være lidt mere præcise omkring det, ja".

Anledning til bekymring

Selvom DFDS i tredje kvartal realiserede et driftsoverskud (ebitda) på 846 mio. kr. og forventer et helårsresultat på et sted mellem 2,5-2,7 mia. kr., giver præstationerne panderynker hos DFDS-topledelsen, når ledelsen kigger lidt længere frem.

Sammenlignet med tredje kvartal i 2019 faldt omsætningen med ca. 20 pct. til 3,6 mia. kr., og driftsresultatet på 846 mio. kr. – det var næsten en tredjedel lavere end i samme kvartal i 2019.

De seneste 12 måneders rullende driftsresultat har givet et plus på 2,7 mia. kr., og for hele kalenderåret 2020 forventer DFDS et årsresultat på 2,5-2,7 mia. kr.

Det er måske ikke så ringe i en markedssituation, hvor anden bølge af corona-smitten ruller gennem Europa, og hvor brexit, Storbritanniens udtrædelse af EU-samarbejdet, har givet udfordringer på DFDS' største marked.

Dertil kom en tyrkisk valutakrise, der sendte DFDS's fragtvolumener på det marked ned med 70 pct. i en periode i foråret.

Men det forventede årsresultat 2020 er ca. 900 mio. lavere end driftsoverskuddet i 2019 på 3,6 mia. kr. Med andre ord går det den forkerte vej for DFDS's driftindtjening.

Skal fordoble indtjening på tre år

Og netop driftsresultatet på 3,6 mia. kr. i 2019 er selve udgangspunktet for DFDS' vækststrategi, som handler om at realisere en betydelig vækst på driften ved at øge forretningsomfanget og omsætningen.

Det betyder, at såfremt DFDS "kun" lander et årsresultat på 2,7 mia. kr. i 2020, som forventningen går på, skal rederiet nu fordoble driftsindtjeningen de næste tre år.

Vi har i snart flere år været udsat for nogle store makroøkonomiske forhold Torben Carlsen, CEO, DFDS

"Det kan være, at vores investorer måske synes, at de har investeret i en lidt udfordret virksomhed. Vi har i snart flere år været udsat for nogle store makroøkonomiske forhold, der har påvirket forretningen. Først var der brexit, så en tyrkisk valutakrise og nu en pandemi", siger Torben Carlsen.

Men han ser en positiv vending på flere områder. Både når det gælder brexit, Tyrkiet og coronakrisen.

"Forhåbentlig kan vi snart lægge brexit bag os og demonstrere, at de forberedelser, vi har gjort os, virker, og at vi kan servicere vores kunder, så de relativt uhindret kan handle på tværs af Europa og Storbritannien", siger Torben Carlsen.

Dertil kommer, at DFDS i år også har gennemført en omfattende spareplan, der har medført, at 800 medarbejdere eller 10 pct. af medarbejderstaben er blevet afskediget.

Det giver en permanent omkostningsbesparelse i rederiet på årligt 300 mio. kr. Det er 50 mio. kr. mere end, hvad DFDS tidligere har oplyst.

"Vi ser en række udfordringer, men er måske også ved at komme på den rigtige side af de udfordringer, som DFDS har, når vi ser fremad," siger topchefen og fortsætter:

"Når vi taler om pandemien er en ny vaccine gode nyheder for os. Jeg tror dog ikke, at vi kommer tilbage til en normaltilstand i 2021, måske mod slutningen af 2021 eller i 2022."

DFDS fastholder forventningerne til 2020

Spareplan i DFDS øger fyringer med 150 ansatte

DFDS aflyser besætningsskift efter britiske stramninger