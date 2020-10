Bunker Holding-ejer rykker op som Danmarks sjette rigeste

Den fynske milliardær Torben Østergaard-Nielsen er rykket helt i top blandt Danmarks 100 rigeste, viser en rangliste, som Berlingske har foretaget.

Østergaard-Nielsen og familien avancerer i forhold til sidste år med seks pladser til en sjetteplads med en formue på 22,2 mia. kr. via Selfinvest, der blandt andet tæller koncernen United Shipping & Trading med skibsbrændstof og logistik.

Listen viser flere prominente navne inden for shipping i form af Mærsk-familien, der med en formue på 11,7 mia. kr. ligger nr. 12. på listen, hvor Stadil-familien ligger nr. 20, og familien Bohnsen er nr. 31. Sidstnævnte grundlagde sin formue via salget af rederiet Unifeeder.

Også Desmi-ejer Henrik Sørensen med familie (nr. 38), Monjasa-stifter Anders Østergaard (nr. 44) og Weco-ejer baron Johan Wedell-Wedellsborg (nr. 89) er i top 100 over Danmarks rigeste.

Har sat gang i generationsskifte

Som ShippingWatch tidligere har beskrevet, besluttede Torben Østergaard-Nielsen sig tidligere på året for at sætte skub i et generationsskifte ved at overdrage hovedparten af sit livsværk til sine to døtre Nina Østergaard Borris og Mia Østergaard Nielsen. De tre familiemedlemmer sidder nu hver især på en tredjedel af ejerskabet.

Selfinvest består foruden USTC af Selected Car Group samt Selfinvest Family Office, der bl.a. varetager forvaltningen af Selfinvests investeringsaktiver.

Under USTC ligger Bunker Holding Group, der omfatter flere selskaber, der handler med olie. Det drejer sig bl.a. om Dan-Bunkering, Bunker One og Glander International Bunkering.

Også logistikselskabet SDK og tankrederiet Uni-Tankers er del af USTC.

