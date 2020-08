Maersk sender hundredvis af strandede søfolk til Danmark

Omkring 650 søfolk er ifølge ShippingWatchs oplysninger foreløbig kommet til Danmark, siden den danske regering for godt en måned siden præsenterede en løsning for besætningsskift.

20. juli meldte Erhvervsministeriet ud, at strandede søfolk får mulighed for at komme i land i Danmark og bruge landet som et transitland til resten af verden. Dengang lød det, at man senest 14 dage derfra ville være klar til at tage imod søfarende.

Der sker besætningsskifte hele tiden, og vi er på rette vej. Anne W. Trolle, direktør, Danske Rederier

ShippingWatch har spurgt Erhvervsministeriet, hvor mange søfolk, der indtil videre er kommet til Danmark som en konsekvens af den ordning. Ministeriet henviser til Danske Rederier, som oplyser, at der foreløbig er tale om et antal på mellem 600 og 800 søfolk via den ordning, der er lavet sammen med de danske myndigheder.

Maersk oplyser til ShippingWatch, at rederiet står bag mellem 500 og 600 søfolk, der på grund af ordningen har kunnet gå i land i Danmark.

Det samlede antal ændrer sig dog løbende, slår Danske Rederier fast.

"Selvom vi stadig møder udfordringer, så har den store velvilje, vi har mødt fra de danske myndigheder, betydet, at der nu er godt gang i skiftene," siger direktør Anne W. Trolle i en kommentar til ShippingWatch.

"Vi er ofte nødt til at håndholde indsatsen for den enkelte søfarende, da der fra sag til sag kan være forskellige udfordringer med f.eks. visum eller logistik. Det er bøvlet, men vi gør selvfølgelig, hvad vi kan for at sikre, at vi får skiftet så mange søfarende som muligt. Det går langsommere end normalt, men der sker besætningsskifte hele tiden, og vi er på rette vej."

Stort internationalt problem

Problemerne med besætningsskift har været massive under coronakrisen.

Flere end 200.000 søfolk verden over har været strandet til søs uden at vide, hvornår de næste gang kunne gå i land, fordi pandemien har lukket grænser ned og forhindret søfolkene i at komme af skibene.

Inden for den seneste måned har udbrud i Asien betydet, at omkring 80 pct. af de vigtige havne reelt er lukket ned igen. Derfor er udsigten for de søfolk, der har været ude længst tid, blevet endnu mere usikker.

ShippingWatch har tidligere beskrevet, at frygten blandt ship managere går på, at søfolk ikke vil underskrive nye kontrakter, der forlænger deres ophold, som i nogle tilfælde er oppe på 16 måneder.

Med den danske ordning har formålet været at sikre, at søfarende, der har behov for det, kan få visum til ind- og udrejse gennem Danmark.

Ordningen har sikret særlige afdelinger til søfolkene i lufthavnen, så de ikke kommer i kontakt med andre, skrev Erhvervsministeriet i slutningen af juli.

Samtidig var branchen ansvarlig for at minimere smitterisikoen for de søfarende og det danske samfund ved f.eks. at isolere søfolk på hoteller, lød det.

"Stor cadeau" fra Maersk

Maersks topchef Søren Skou udtalte sig i denne uge positivt om tiltagene fra de danske myndigheder.

For Maersks vedkommende er der fortsat tale om ca. en tredjedel af besætningen på skibene, som har været længere på skibene, end deres kontrakt tillader, fortalte Skou onsdag.

Jeg vil sige stor cadeau til de danske myndigheder, som har været med til at lave den her løsning i Danmark Søren Skou, CEO, A.P. Møller-Maersk

På ethvert givent tidspunkt har Maersk omkring 6000 søfolk ombord på skibene.

"Jeg vil sige stor cadeau til de danske myndigheder, som har været med til at lave den her løsning i Danmark, hvor vi i Maersk har lejet den gamle indenrigsterminal ude i Københavns Lufthavn," sagde Søren Skou.

"Der har vi et testcenter og lejet et hotel, og når vi så kan sende dem (søfolk, red.) til Rotterdam, Hamborg eller Bremerhaven, eller hvor det er, så gør vi det."

I begyndelsen af juli besluttede Danmark og 12 andre lande videre at åbne grænserne for de søfarende og hæve antallet af kommercielle fly for at hjælpe de mange søfolk med at vende hurtigere hjem.

Det har været med til at give en reel effekt i evnen til at skifte besætning, fremhævede Torms topchef Jacob Meldgaard over for ShippingWatch.

"Vi ser gerne, at så mange som muligt støtter op. Det viser, at det kan lade sig gøre. Nu har vi eksempler på, at der er modeller, der er relevante og kan være reference for, hvordan man kan gøre det. Det lægger alt andet lige et pres på andre lande," sagde Jacob Meldgaard til ShippingWatch.

(Opdateret 21-08-2020 kl. 14:25 med kommentar fra Maersk, som oplyser, at mellem 500 og 600 af rederiets søfolk er kommet til Danmark som et resultat af ordningen)

Problemer med besætningsskift kan få Maersk-skibe til at ligge stille

Torm har på få uger fået flere hundrede strandede søfolk fra borde

Nu åbner Danmark officielt for strandede søfolk