Alfa Lavals salg af scrubbere fortsætter med at falde

Svenske Alfa Laval fortsætter med at se et stort fald i salget af scrubbere.

Hvor salget af ballastvandsystemer fortsatte med at være på "et højt niveau" i første kvartal, faldt efterspørgslen for scrubbere i lyset af en faldende oliepris i perioden.

"Generel usikkerhed om retrofit-værftspladser, den langvarige tilgængelighed og priser på nye brændstoffer og fragtrater bidrog til lavere efterspørgsel for scrubber-teknologier," skriver Alfa Laval i sit regnskab for første kvartal, der er offentliggjort torsdag.

Alligevel endte ordreindtaget for den maritime division i årets første tre måneder på omtrent samme niveau som året før. Det skyldes ifølge Alfa Laval, at salget af pumpesystemer var med til at opveje for det lavere scrubber-salg.

Alfa Laval har ved tidligere lejligheder, senest ved sit årsregnskab, beskrevet en opbremsning i salget af scrubbere.

Venter nedgang fra andet kvartal

Samlet set oplevede selskabet en "stabil" udvikling i første kvartal set på bl.a. omsætning og ordreindtag.

Når det kommer til det rent operationelle viste perioden sig dog at være krævende og turbulent på vigtige markeder i lyset af coronakrisen og indvirkningerne på verdensøkonomien.

Og det ventes at spille ind på forretningen i den kommende tid.

"Den svagere globale økonomi ventes at have negativ indvirkning på Alfa Laval fra andet kvartal og frem," siger topchef Tom Erixon, der dog også tilføjer, at selskabet "er godt forberedt til at justere organisationen til fremtidige udsving i efterspørgslen.

Alfa Laval har allerede varslet tiltag mod coronakrisen. I marts måned meldte selskabet, at man ville finde besparelser for over 1 mia. svenske kr. i perioden 1. april og 12 måneder frem.

Desuden har selskabet trukket sin udbyttebetaling tilbage for 2019, ligesom at man for nylig landede en aftale med en række banker om at forlænge lån med ét år frem til 2022. Begge er tiltag, der ifølge Tom Erixon "har sikret den langvarige finansiering."

I første kvartal steg Alfa Lavals omsætning med 4 pct. til 10,6 mia. svenske kr, mens ordreindtaget faldt med 3 pct. til 11,9 mia. svenske kr.

Nettoresultatet landede på lige over 1 mia. svenske kr., hvilket var en tilbagegang fra 1,2 mia. svenske kr. i samme periode af 2019.

