DHL erklærer force majeure efter virusudbrud

Coronavirus gør det tæt på umuligt at forudse handelsvejene, og det får logistikselskabet DHL til at erklære den nuværende situation for force majeure. Det er endnu ikke tilfældet hos DSV Panalpina, mens Blue Water beskriver en situation, hvor "de normale godsflow er ude af drift".