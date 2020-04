Talentudvikling skal sikre DFDS mod en splittelse efter opkøbsbølge

Efter flere års opkøb ulmer en massiv personaleudfordring hos DFDS: For hvordan sikrer man en ensrettet personalekultur? "Hvis vi ender op med at have 1.000 kongedømmer, går det bare ikke på den lange bane," siger chef for talentudvikling.