MacArtney kræver erstatsning fra to bortviste medarbejdere

En betroet medarbejder og en tidligere ansat er blevet bortvist fra MacArtney, da de ifølge det Esbjerg-baserede selskab har stjålet forretningshemmeligheder fra virksomheden.

Det skriver Børsen.

Den ene var fortsat ansat i virksomheden, mens den anden var en tidligere ansat tilknyttet som konsulent, men nu er de begge blevet politianmeldt og kan se frem til at modtage et erstatsningskrav på noget, der sagtens kan nærme sig et tocifret millionbeløb, fortæller topchef Claus Omann.

"Vi fik kendskab til det, de havde gang i, da kunder kontaktede os, fordi de fandt det mærkeligt, at de fik henvendelser fra de to, som de vidste arbejdede for MacArtney," siger Claus Omann, adm. direktør i MacArtney, til Børsen.

MacArtney udfører havforskning og producerer undervandsteknologi til brug i offshore-sektoren, og ifølge topchefen har de to bortviste personer stjålet forretningskritiske data som information om kunder, teknisk dokumentation på MacArtney-produkter og materiale om produktudvikling.

