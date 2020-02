Her er ugens vigtigste artikler på ShippingWatch

Euronav køber skibe med scrubbere – afviser kovending

Det belgiske tankrederi Euronav, som tidligere har kritiseret scrubbere, har nu købt tre nybyggede VLCC'ere med røgrensere.

Købene er dog ikke udtryk for, at rederiet har ændret syn på scrubbere, sagde topchef Hugo de Stoop efterfølgende til ShippingWatch.

Euronavs topchef afviser kovending på scrubbere

Euronav går for første gang med scrubbere

Dorians gevinst per scrubber er på 10.000 dollar om dagen

Shipping mærker effekter af virusudbrud

Foto: Kazuhiro Nogi/AFP/Ritzau Scanpix

Udbruddet af coronavirus i Kina har sænket rater og efterspørgslen på flere shippingmarkeder, aflyst sejladser og kan udskyde både nybygninger og reparationer af skibe, lød flere meldinger i denne uge. Flere rederier begynder dog også at genåbne deres forretning i Kina.

"Markedet er i ganske dårlig stand for at sige det mildt"

Rederier begynder at genåbne i Kina

Ardmore-chef: Coronavirus er begyndt at trække raterne ned

Analysehus aflyser optur for supertankere i 2020

Coronavirus rammer Exmars lån fra kinesisk bank

Den globale olieindustri er hårdt ramt af virusepidemi

Mindst 12 LNG-skibe ligger stille ud for Qatar

HMM vil spare sig til overskud: Mærker usikkerhed fra handelskrig og coronavirus

Coronavirus medfører 31 aflyste sejladser

Coronaudbrud får BW Energy til at sænke værdiansættelse

Ny finansdirektør i Maersk

Patrick Jany bliver A.P. Møller-Maersks næste finandirektør. Foto: PR / Clariant AG

Maersk har fundet en afløser for sin CFO, Carolina Dybeck Happe, som snart skifter til den amerikanske industrikoncern GE. Valget er faldet på Patrick Jany, som i dag er finansdirektør i det schwezisiske kemikalieselskab Clariant AG.

Maersk har fundet ny finansdirektør

Her er manden, som skal styre Maersks finanser

600 kontoransatte har forladt DSV Panalpina

Foto: Staff/Reuters/Ritzau Scanpix

DSV Panalpina har foreløbig sagt farvel til 600 kontoransatte, efter milliardopkøbet af det schweiziske logistikselskab faldt på plads sidste år, fortalte topchef Jens Bjørn Andersen til ShippingWatch.

Det danske transportselskab har for nylig indgået en stor transportaftale med Vestas. I et interview med ShippingWatch fortalte vindmølleproducenten om årsagerne til, at samarbejdet er attraktivt.

600 kontoransatte har forladt DSV Panalpina efter milliardhandel

Vestas og DSV Panalpina vil bruge deres størrelse til at opnå besparelser

Hapag-Lloyd vil bestille megaskibe

Foto: PR / Hapag-Lloyd

Tyske Hapag-Lloyd har planer om at bestille seks nye 23.000 teu containerskibe for at kunne matche både alliancepartnere og konkurrenter, oplyste rederiet til ShippingWatch. Flere havneinvesteringer er også på bordet.

Hapag-Lloyd planlægger at bestille seks 23.000 teu containerskibe

Nye brændstoffer udfordrer Hapag-Lloyd: "Jeg vil ikke sige, at alt er totalt afslappet"

Ligthship Chartering finder ny topchef hos Genco

Foto: Linkedin

Dansker skal være ny topchef for Lightship

2M finder afløser for HMM – PIL dropper ruter

Foto: PR / HMM

PIL dropper ruter på Stillehavet

Maersk og MSC har fundet en afløser for sydkoreansk partner

Læs også...

Fortrolig kontrakt trækker Torm ind i bestikkelsessag i Brasilien, Dorian har fået truslen fra BW på afstand, ny dansk tørlastoperatør, slutspurt om containerindustriens særregel, Bunker Holding henter kommunikationsdirektør fra Lego.

Fortrolig kontrakt trækker Torm ind i bestikkelsesag i Brasilien

Dorian har fået truslen fra BW på afstand

Ny operatør vil hellere leje end eje: "Vi holder os til det, vi er gode til"

Shipping-lobbyister i hektisk slutspurt hos Margrethe Vestager

Bunker Holding henter kommunikationsdirektør fra Lego