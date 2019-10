18 personer er arresteret i græsk havn i sag om slæbebåde

De græske myndigheder har arresteret og anklaget 18 personer, der arbejder i de græske havne Thessaloniki og Piraeus ud for Athen, for deres rolle i en sag om slæbebåde i havnen.

I alt skulle seks statsansatte lodser, ejerne af fire slæbebåds-selskaber og syv ansatte være under mistanke.

Sagen handler om, at containerskibe skulle være blevet fejlinformeret om det antal slæbebåde, der er nødvendige for at sejle dem i havn. Alle anklagede nægter dog at have gjort noget forkert.

Det skriver nyhedsmediet AP, der henviser til meldinger fra politiet.

Ifølge politiet er det et konkurrerende firma, der har indgivet en klage. Heri anklager virksomheden slæbebåds-ejerne for i samarbejde med korrupte havneansatte at mislede containerskibene.

Som konsekvens har mindre selskaber, der ikke havde nok slæbebåde, mistet forretning, skriver AP. Enkelte anholdelser er foretaget i Piraeus Havn tæt ved Athen.

