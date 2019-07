Myndigheder: Tilbageholdt tankskib er fyldt med råolie

Skibet Grace 1 var fyldt til randen med råolie, da det blev stoppet ud for Gibraltar med mistanke om, at kursen var sat mod Syrien.

Det slår regeringen af det britiske territorie ved Gibraltar nu fast i en meddelelse, som Reuters har set.

På baggrund af tests lyder det herfra, at skibet havde råolie i sin tank, hvilket ifølge meddelelsen "modsiger udtalelser fra nogle kommentatorer uden for området, som har spekuleret i, at skibets last ikke bestod af råolie".

"Hendes majestæts regering af Gibraltar kan nu bekræfte, efter at have modtaget resultaterne af den omfattende laboratorietest, at (...) Grace 1, som blev tilbageholdt tidligt torsdag morgen, er fuldt lastet med råolie," lyder det fra regeringen i en meddelelse, som Reuters har set.

Det var torsdag i sidste uge, at supertankeren Grace 1 blev tilbageholdt ved Gibralyar af den britiske flåde og de lokale toldmyndigheder, fordi skibet mistænkes for at ville sejle olie til Syrien i strid med internationale sanktioner.

Skibet blev mere specifikt stoppet fire kilometer syd for Gibraltar i et farvand, som briterne anser for deres eget. Det anfægtes imidlertid af Spanien, der anser den britiske sydspids af Spanien som spansk territorium.

Myndighederne har ikke offentliggjort, hvor olien kommer fra, men iranske talsmænd har bekræftet, at det er et iransk tankskib, skriver Reuters.

Fra iransk side lyder det ifølge nyhedsmediet, at briternes tilbageholdelse ikke vil blive "ubesvaret".

