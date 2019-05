Medie: Torben Østergaard-Nielsen hyrer sikkerhedsvagter

Sagen om Dan-Bunkerings involvering i levering af jetbrændstof til Syrien har fået ejer Torben Østergaard-Nielsen til at hyre sikkerhedsvagter.

Det sker, fordi USTC-ejeren i kølvandet på sagen har modtaget flere dødstrusler, fortæller han i et interview med Fyens.dk. Her sætter Torben Østergaard Nielsen for første gang offentligt selv ord på sagen, efter at DR først omtalte den i søndags.

"Jeg har vagter omkring min bopæl, jeg må ikke køre i mine egne biler, og jeg skal sende sms'er, inden jeg tager nogen steder hen. Jeg har aldrig prøvet at få indskrænket min personlige frihed. Det er helt uvant og hører ikke hjemme i et retssamfund som Danmark for en person, som hverken er anklaget, sigtet endsige dømt," siger Torben Østergaard-Nielsen til Fyens.dk.

Truslerne undersøges nu af Fyns Politi, oplyses det til mediet.

Afviser

Det var DR, som første gang kunne beskrive, hvordan Dan-Bunkering har leveret brændstof til et selskab med tilknytning til den russiske flåde. Ifølge retsdokumenter i USA blev brændstoffet siden sejlet til Syrien på et tidspunkt, hvor russiske kampfly bombede.

Efterfølgende kunne ShippingWatch fortælle, at Unioil, som er en del af den samme koncern som Dan-Bunkering, er den største leverandør af brændstof til det danske forsvar.

En kontrakt som kan komme i fare, hvis det bliver konstateret, at søsterselskabet har brudt EU's sanktioner mod Syrien, lød det fra formand for Folketingets Forsvarsudvalg, Naser Khader (K) torsdag.

Over for Fyens.dk afviser Torben Østergaard-Nielsen beskyldningerne om, at Dan-Bunkering skulle have solgt 30.000 tons jetbrændstof til det russiske selskab, der efterfølgende har leveret til de russiske kampfly i Syrien.

"Jeg har som ejer og bestyrelsesformand i moderselskabet hele tiden spurgt: Hvad er der i den sag? I talende stund har jeg ikke set et bevis for, at vores olie er havnet i Syrien," siger Torben Østergaard-Nielsen til Fyens.dk.

