Her er ugens vigtigste overskrifter på ShippingWatch

Valero udpeges som kilden til dårlig bunker

Det amerikanske olieselskab Valero bliver i en ny retssag beskyldt for at have fremstillet og markedsført den dårlige bunkerolie, som skabte problemer for hundredvis af skibe sidste år. World Fuel Services overvejer samtidig at sende et krav videre til selskabet, som også er blevet anklaget af et af verdens største tankrederier for at have solgt det forurenede brændstof.

Maersk skrinlægger salgsplaner for Supply Service

PR-foto: Maersk Supply Service

A.P. Møller-Maersk har nu besluttet sig for helt at droppe planerne om at udskille Maersk Supply Service som led i den store transformation af den danske gruppe. Det meddeler Maersk til fondsbørsen fredag efter en tæt på tre år lang proces, hvor man har forsøgt at finde en ny løsning for rederiet.

Som ShippingWatch senest i denne uge har beskrevet, har det dog vist sig som en overordentlig svær opgave for rederiet, som befinder sig i et meget underdrejet marked for supply-skibe.

Maersks frasalg af energiforretningen blev indhentet af olieprisen

Maersk opgiver salg af Maersk Supply Service

Køberne er til at overse efter tre år med salgsskilt på Maersk Supply Service

Nordiske offshore-rederier har nedskrevet flåden for en halv milliard dollars

Bedste resultat siden 2010 for Ultrabulk

Per Lange, topchef for tørlastrederiet Ultrabulk. PR-foto

Ultrabulk fik det bedste resultat i flere år i 2018, og rederiets topchef ser også positivt på 2019. Omsætningen rundede en milliard kroner sidste år.

Ultrabulk lander bedste resultat siden 2010

Ultragas mindskede underskuddet i 2018

Maersk gør op med fossile brændsler i 2050-strategi

Foto: Ritzau Scanpix/Alex Lee

Med en målsætning, der rækker mere end 30 år ud i fremtiden, har Maersk indledt et endeligt opgør, der helt skal udfase brugen af fossile brændstoffer. Med den nye klimaplan skal det nemlig være helt slut med at bruge brændstof som olie og gas på Maersks skibe i 2050.

Det oplyser John Kornerup-Bang, head of sustainability strategy & chief advisor for climate change, i et interview med ShippingWatch. Her tegner Maersk-chefen en langt skapere kontur af visionen, og hvor vidtrækkende ambitionen om en nettoudledning på nul CO2 i virkeligheden er.

Maersks klimastrategi udelukker både olie og LNG

Danske rederier står alene med krav om CO2-målinger

