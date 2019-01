Kinesisk leasingselskab skal finansiere 36 nybygninger

Kinesiske værfter har netop fået en stor ordre på sammenlagt 36 nye skibe, og som blandt andet tæller supertankskibe og LNG-skibe.

Flere medier skriver tirsdag, at værfterne under den store gruppe China State Shipbuilding Corporation (CSSC) har fået ordrene, der har en samlet værdi på over 10 mia. kinesiske yuan, hvilket svarer til 1,48 mia. dollars. Ordrerne er finansieret af værftgruppens egen leasingdivision CSSC (Hong Kong) Shipping.

Ordrerne omfatter eksempelvis LNG-skibe, multipurpose-skibe og VLCC'ere. Og blandt andre MOL er et af rederierne bag ordrerne. Ifølge Lloyd's List har det japanske rederi bestilt to LNG-skibe med optioner på yderligere to.

Aftalerne er landet, mens leasingdelen af CSSC er i færd med at forberede en børsnotering på Hong Kong Stock Exchange, skriver Lloyd's List.

Celsius køber yderligere to LNG-skibe i milliardordre

Kinesisk værftskæmpe slår ned på korruption