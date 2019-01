Her er ugens vigtigste overskrifter på ShippingWatch

Hansa Heavy er ved at sælge skibe

Den hollandske gruppe Spliethoff er i færd med at købe fem skibe af insolvente Hansa Heavy Lift, erfarede ShippingWatch i denne uge. Skibene har været ejet i selvstændige selskaber og kan derfor sælges uden om den retsudpegede administrator.

DSV vil købe konkurrent

Den danske transport- og logistikgigant DSV vil købe konkurrenten Panalpina for et tocifret milliardbeløb i danske kroner. DSV har i mange år haft den schweiziske spiller som nummer ét på sin opkøbsliste. Og timingen er nu den rette i en tid, hvor logistikselskaberne mærker et øget pres fra rederier, fortalte investorchef til ShippingWatch.

Ejner Bonderup forlader XO Shipping

Ejner Bonderup har forladt sit job som CEO for det danske tørlastrederi XO Shipping. Over for ShippingWatch slog den 52-årige shippingmand fast, hvad hans begrundelse er.

