Maritim messe flytter til Bella Centret

Medie Gruppen Maritime Danmark har indgået et samarbejde med Bella Center Copenhagen om at afholde Danish Maritime Fair i årene 2020 og 2022.

"Vi glæder os meget til samarbejdet med Bella Center Copenhagen, som vi forventer os meget af," siger Rene Wittendorff, adm. direktør i Medie Gruppen Maritime Danmark og initiativtager til Danish Maritime Fair, i en pressemeddelelse.

"Med en flerårig aftale om udvikling og afholdelse af Danish Maritime Fair er der nu lagt en sikker kurs for messen, og vi kan sammen lægge os i selen for at udvikle messen yderligere," tilføjer han.

Danish Maritime Fair har eksisteret siden 2014 og er indtil nu blevet afholdt fire gange. Næste gang bliver den 13 - 14 maj 2020.

