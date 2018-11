Trump holder fast i højere told til nytår

Det er ’meget usandsynligt’, at Donald Trump vil droppe planerne om at øge toldsatsen på kinesiske varer yderligere fra nytår, fastslår den amerikanske præsident i et interview med Wall Street Journal få dage før fredagens møde med Kinas leder, Xi Jinping.

"Hvis vi ikke laver en aftale, så putter jeg de yderligere 267 mia. dollars oveni," udtaler Donald Trump til det amerikanske medie med henvisning til det nuværende toldniveau på 10 pct. på udvalgte handelsvarer til en værdi af 200 mia. dollars.

Beijing har op til G20-topmødet sendt et forslag til en aftale med Washington, og Kinas vigtigste prioritet er angiveligt at få USA til at droppe planerne om at hæve den nuværende toldafgift på 10 pct. på udvalgte kinesiske varer til de annoncerede 25 pct.

Samtidig håber Xi Jinping at få USA til at fjerne de nuværende afgifter på kinesisk stål og aluminium.

Men det er usandsynligt, at Washington vil tiltræde den aftale, fastslår Trump nu over for Wall Street Journal.

Andre medlemmer af Trump-lejren har også beskrevet kinesernes bud på en aftale som utilstrækkeligt, skriver Wall Street Journal, som omvendt peger på, at Trump tidligere har brugt trusler om toldafgifter som strategi til at få bedre vilkår i handelsaftaler.

G20-topmødet fredag sker midt i en eskalerende handelskonflikt mellem Kina og USA, som har presset aktiemarkederne i begge lande og fået organisationer som WTO og IMF til at sænke forventningerne til væksten i den globale handel.

Mens estimater peger på, at en regulær handelskrig med USA kan slå så meget som 1,5 procentpoint af den kinesiske BNP-vækst næste år, ser USA fortsat ud til at være på sporet på den front med en forventet vækst på 6,5 pct. i år.

