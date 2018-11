Her er ugens bedste på ShippingWatch

Nestlé kritiserer containerrederiernes lukkethed

Med omkring en halv million containere på havene om året må man betegne Nestlé som VIP-kunde hos linjerederierne. Men den kendte fødevareproducent er langt fra tilfreds med servicen og gennemsigtighed i de nye bunkertillæg.

I et interview med ShippingWatch forklarede Global Freight Lead i Nestlé’s corporate supply chain, Jochen Gutschmidt, hvorfor. Til en vis grad ligner hans udtalelser meget, hvad Electrolux’ Global Head of Logistics, Bjørn Vang Jensen, fortalte ShippingWatch for nylig og gengiver en følelse blandt afskiberne om, at de bliver holdt ude på et sidespor.

Søren Skou vil med glæde tage en direkte samtale med redernes store kritiker

"Skal vi betale for scrubbere, marinegasolie eller LNG?"

Hapag-Lloyd præsenterer ny strategi frem til 2023

Onsdag afholdte den store tyske spiller Hapag-Lloyd kapitalmarkedsdag i selskabets hovedkontor på Ballindamm 25 i Hamborgs centrum. Her præsenterede CEO Rolf Habben Jansen tre overordnede mål i Hapag-Lloyds nye strategi, som vil præge alt, hvad rederiet foretager sig de kommende fem år. Store opkøb er ikke et af dem, pointererede Rolf Habben Jansen, der også fortalte, at strategien vil give trecifrede millionbesparelser.

Hapag-Lloyd angriber 2020 fra tre fronter

Hafnia og BW Tankers fusion på plads inden for en måned

Et af verdens allerstørste produkttankrederier ser meget snart dagens lys. Ifølge en række kilder, ShippingWatch har talt med, står fusionen af Hafnia og BW Tankers til at falde på plads inden for de nærmeste uger. Det sker på et tiltrængt tidspunkt for industrien.

Hafnia Tankers får underskud i historisk dårligt marked

"Der vil ske noget mellem Torm, Maersk Tankers, Ardmore og Diamond S"

Singapore-værft mærker bedre tider efter flere kriseår i offshore

Hvis man skal tage pulsen på Singapores offshoreindustri, giver det store lokale værft Keppel Offshore & Marine det bedste billede på markedet. Efter tre års nedtur kan man nu mærke optimismen igen, fortalte værftet til ShippingWatchs udsendte i Singapore.

Analysehus: Nu lysner det for rigmarkedet

Norske olieselskaber skruer markant op for investeringerne

