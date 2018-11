Drewry: Skibsofficerernes løn haltede efter i 2018

Skibsofficerers lønninger er steget lige under 1 pct. de seneste 12 måneder. Det er lidt mindre end den generelle lønudvikling, der er steget med 1 pct.

Det forklarede Martin Dixon, head of research products hos Drewry, til en CrewConnect-konference i Manila. Det skriver Seatrade.

Tallene for 2018 lænede sig op af billedet fra det seneste årti, hvor den årlige løn for officererne ligeledes er steget omkring 1 pct. årligt.

Mens lønningerne for en tankskibsmester i 2017 faldt med et gennemsnit på 2 pct. sidste år, er deres løn i 2018 i gennemsnit steget 0,5 pct.

For en LNG-master har der været større variation i lønstigninger, og der har især været forskel geografisk. Hvor man i Letland oplevede lønstigninger på 6,8 pct., var stigningen kun 0,1 pct. for en LNG-master i Spanien.

Kigger man frem i tiden skriver Seatrade, at omkostningerne til søfarende forventes at stige beskedent, hvilket beskrives som mindre end inflationen de næste fem år frem til 2023.

De lave stigninger er til trods for en såkaldt teoretisk mangel på skibsofficerer, der betyder, at der i teorien mangler officerer, men at der aldrig er rapporteret episoder, hvor et skib ikke har kunnet sejle på grund af manglende besætning. Den teoretiske mangel er dog faldet til 2 pct. fra 5 pct. i 2013.

