Her er ugens bedste på ShippingWatch

Vigtige dagsordener på MEPC-møde

ShippingWatch var til stede på ugens MEPC-møde i London, hvor flere vigtige miljøspørgsmål var på dagsordenen. Fredag vedtog medlemslandene blandt andet et forbud mod højsvovlsbrændstof på skibe, medmindre en scrubber er installeret.

IMO vedtager forbud mod højsvovlsbrændstof på skibe

Kina tilslutter sig IMO's regler om ballastvand

Lynbehandling af kontroversielt svovlforslag sætter nyt arbejde i gang i IMO

USA forsvarer støtte til svovlforslag i 11. time

Kitack Lim: IMO skal bevise sin troværdighed med 2020

Afgørende deadline reduceret til fodnote i IMOs klimakøreplan

Speditører deler ikke forventninger til fremtiden

De store speditørvirksomheder DSV og Kuehne+Nagel har begge fremlagt regnskab, men deres ambitioner for den videre vækst for søfragt er vidt forskellig. Økonomidirektør i DSV Jens Lund er glad for selskabets 4 pct. vækst i årets tredje kvartal, hvilket er 1 pct. mere end markedet. Hos Kuehne+Nagel regner Otto Schacht, Executive Vice President, med at vokse dobbelt så hurtigt som markedet.

DSV deler ikke Kuehne+Nagels ambition om markedsvækst

DSV skruer op for forventningerne til 2018

Kuehne+Nagel tror på kraftig vækst trods lurende handelskrig

Handelskonflikt kan bremse endnu en opjustering i DSV

Endofa får erstatning

En tidligere medejer i Endofa er dømt til at betale erstatning til Endofa, men vil anke afgørelsen til Landsretten.

Eks-partner dømt for millionsnyd mod Endofa

"Der vil ske noget mellem Torm, Maersk Tankers, Ardmore og Diamond S"

J. Lauritzen har fundet ny tørlastchef

Kapitalfonden Altor kan se enden på ejerskabet af Wrist

Containerskibenes pålidelighed har aldrig været dårligere