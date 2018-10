Den norske regering vil bruge millioner på olieeventyr i Barentshavet

Forventningerne til Barentshavet har i mange år været store. Og nu vil den norske regering udbygge kendskabet til den nordlige del af området for at kortlægge mulighederne.

"Kendskab er afgørende både for god ressourceforvaltning og for at varetage nationale økonomiske interesser. Det er derfor vigtigt at videreføre kortlægningen af petroleumsressourcerne i Barentshavet generelt, og især i området med mulig grænseoverskridende forekomster," siger olie- og energiminister Kjell-Børge Freiberg (FrP) i en pressemeddelelse.

Derfor smider den norske regering nu 50 millioner norske kr. efter en kortlægning af Barentshavet Nord, skriver det norske medie Sysla.

Kortlægningen indebærer en indsamling af seismiske data, der giver informationer om geologien i Barentshavet. Den skal også give mere viden om området ved grænsen til Rusland, fordi der kan være olieforekomster, der krydser grænsen til Rusland, lyder det i meddelelsen ifølge Sysla.

Afgørende at finde nye områder

Hvis et område ikke er åbnet for petroleumsvirksomhed af det norske Storting, er det udelukkende de norske myndigheder, der kan få lov at kortlægge ressourcerne i området, skriver Stavanger Aftenblad.

Det er afgørende for flere norske olievirksomheder, at man bliver ved med at finde nye områder, hvor der kan bores og hentes ny olie op af undergrunden.

Mod slutningen af 2017 annoncerede f.eks. det norske olieselskab Statoil, at virksomheden i 2018 ville øge sit efterforskningsbudget og bruge op mod 1,5 mia. dollars på at lede efter nye oliefelter. Året inden lå budgettet på 1,06 mia. dollars – justeret 1,12 mia. dollars. Planen for 2018 var at bore 30 felter, hvoraf 25 ligger i Norge, herunder Barentshavet.

