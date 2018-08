Maersk-ejet bilrederi får nyt million-underskud

Det norske bilrederi Höegh Autoliners, som A.P. Møller-Maersk ejer næsten 40 pct. af, kommer ud af 2017 med et nyt ikke ubetydeligt underskud, der dog er bedre end året før.

Norske Finansavisen skriver, at rederiets underskud før skat sidste år landede på 24,7 mio. dollars (158 mio. danske kroner) mod et minus på 223,5 mio. dollars i 2016. Dengang var rederiet mærket af en 182 mio. dollars stor nedskrivning på flåden.

Til den norske avis siger rederiets CFO Ingrid Due-Gundersen, at Höegh Autoliners har haft en højere vækst end resten af markedet. En stor del af det er dog blevet opvejet af et stadigt stort pres på raterne i industrien for transport af biler og køretøjer.

"Vi har reduceret underskuddet, og det er jo positivt. Industrien har nu været inde i en lavcyklus-periode, men vi forventer egentlig, at markedet vil forbedre sig, og at vi snart kan se en pænere bundlinje," siger finansdirektør Ingrid Due-Gundersen til Finansavisen.

Höegh Autoliners opererer en flåde på 55 roro-skibe (roll on, roll of). 61,25 pct. af rederiet ejes af Höegh-familien igennem selskabet Leif Höegh & Co. Holdings. De resterende 38,75 pct. sidder Maersk på.

Höegh Autoliners indgår forlig i kartelsag i USA

Maersk-rederi i Norge lander milliardunderskud