Oliepriserne falder efter G20-møde

Oliepriserne falder mandag efter weekendens G20-møde i Buenos Aires, hvor finansministre og centralbankschefer fra de 20 største økonomier i verden mødtes. På mødet advarede flere af deltagerne om, at de stigende handels- og geopolitiske spændinger har skabt stigende risici for den globale økonomiske vækst.

Det skriver Reuters og Bloomberg News.

Mødet kommer i kølvandet af, at retorikken mellem de to største økonomier i verden, USA og Kina, er blevet værre. Ifølge Bloomberg News, er der en stigende frygt blandt investorerne for, at handelskrigen mellem landene vil udvikle sig og derved udgøre en fare for den økonomiske vækst samt skære i energiefterspørgslen.

"Den globale økonomiske vækst forbliver robust og arbejdsløshed er på sit laveste i et årti. Dog er væksten blevet mindre synkroniseret på det seneste, og risikoen for kursfald på kort- og mellemlang sigt er steget," siger finansministrene i en fælles udtalelse, det skriver Reuters.

Ifølge Daniel Hynes, der er en seniorstrateg i Australia & New Zealand Bankring Group, er det udfaldet af de stigende handelsspændinger og konflikten mellem USA og Kina, der kommer til at blive den drivende kraft for hvad der kommer til at ske på råvaremarkedet på kortere sigt.

Mødet endte med, at deltagerne opfordrede til at skabe en bedre dialog, som skal være med til at forhindre de stigende handels- og geopolitiske spændinger i at gøre skade på den globale økonomiske vækst.

En tønde af den europæiske referenceolie, Brent, koster mandag morgen 72,97 dollar mod 73,12 dollar fredag eftermiddag. Den amerikanske WTI-olie handles samtidig i 68,18 dollar mod 68,17 dollar fredag eftermiddag.

