Her er ugens vigtigste artikler på ShippingWatch

Ny spiller i produkttank

Flere medier skrev i denne uge, at den kinesiske gruppe Baota Petrochemical Group angiveligt har indgået en række aftaler med ledende produkttankrederier som Maersk Tankers, Hafnia Tankers, Scorpio Tankers og Gulf Energy Maritime om at tage en del af deres skibe på charter. Over for ShippingWatch bekræftede Maersk Tankers forhandlinger om skibssalg.

"Vi kan bekræfte, at vi er i dialog med forskellige potentielle partnere om et muligt salg af et antal af skibe, hvilket inkluderer en aftale om kommercielt management med Maersk Tankers A/S. Da ingen endelig aftale er på plads, er vi ikke i stand til at kommentere yderligere i øjeblikket," lød det.

Brexit kan få betydning for EU's ophugningsliste

Antallet af ophugningsværfter i EU kan blive reduceret, mens en række andre konsekvenser også kan ramme shipping, hvis Storbritannien bliver et tredjepartsland uden nogen form for aftale med unionen efter brexit.

Nyt Maersk-sats vil tage tiendedel af mia-marked

I et interview med ShippingWatch fortalte CEO Lars Banke fra Maersk Decom, at det nye selskab går efter at tage en tiendedel af det forventede milliardmarked for nedtagning af udtjente boreplatforme.

"Vi regner med at opbygge en markedsandel på 10 pct. over de kommende to til fem år," sagde han til ShippingWatch.

Fokus på tank og tørlast inden regnskaber

Tankrederne står over for endnu et grimt kvartal

Nye svovlregler kan forlænge opsvinget i tørlast

Nigerianske havnemyndigheder suspenderer Maersk og tre andre rederier

