Her er ugens vigtigste historier på ShippingWatch

CO2, statstøtte og big data

Under Singapore Maritime Week blev flere af disse års helt centrale temaer i shippingindustrien diskuteret. Maersks CEO Søren Skou, der var hovedtaler ved konferencen, langede blandt andet hårdt ud efter den "fortsatte statsstøtte" i industrien.

Samtidig lagde han over for ShippingWatch ikke skjul på, at Maersk langt fra ligger inde med en fuldstændig færdig handlingsplan for at nå de nye CO2-mål for shipping i 2050

Søren Skou tordner mod statsstøtte til containerrederierne

Søren Skou: Lige nu har vi ikke svarene på CO2-målene

BW afviser klimakritik af LNG som fremtidens brændstof

Big data: Fantasiverden eller shippings redning?

Piratangreb – 11 søfolk kidnappet

FWN Rapide er et general cargo-skib fra 2005, som sejler under hollandsk flag. Det blev lørdag angrebet af pirater, som har taget 11 besætningsmedlemmer som gidsler. Rederiet ForestWave arbejder på at få gidslerne løsladt.

Rederi har fået kontakt til kidnappede søfolk

Sømand gemte sig på skib efter piratangreb

Tørlastoperatør vil fordoble fragtmængder

PR-foto: Norvic Shipping

Tørlastoperatøren Norvic Shipping International, der kontrolleres af den Toronto-baserede skibsreder AJ Rahman, Norvic Maritime Group, forventer tæt på en fordobling af selskabets aktiviteter målt i fragtmængder gennem 2018.

Samtidig henter selskabet fortsat flere folk til sit europæiske hovedkvarter i København, hvor også Atlantic Chartering Service er en af de nye spillere.

Tørlastoperatør vil have 130 skibe i spil og fordoble fragtmængder

Atlantic Chartering: Vi ramte en opadgående kurve

Tre ting har sænket Klaveness' optimisme i tørlast

Scorpio Bulkers i minus, men klar forbedring fra 2017

Regnskaber indikerer svag start på året for tank

PR-foto: Euronav

Euronav får kæmpe underskud i nyt giftigt år for tankrederier

Scorpio Tankers sikrer ny likviditet efter stort underskud

