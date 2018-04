EU har sagt nej til dansk montørordning

EU-Kommissionen har afvist den danske montørordning, da den ikke er i overensstemmelse med EU's regler for statsstøtte.

Sådan lød det tirsdag fra erhvervsminister Brian Mikkelsen på Danske Maritimes årsmøde, der blev afholdt hos MAN Diesel & Turbo i København.

De (EU-Kommissionen, red.) henviser til, at det er en statstøtteordning, som ikke vil være i overensstemmelse med deres statstøtteregler. Brian Mikkelsen (K), erhvervsminister

"Jeg er for den (montørordningen, red.), kæmper for den, et stort flertal i Folketinget er for den, men vi har en udfordring i EU. Jeg ville jo sindssygt gerne her i dag på årsmødet fortælle, at den var hjemme, men sådan forholder det sig desværre ikke," lød det fra Brian Mikkelsen, som fortsatte:

"Kommissionen har nemlig afvist den maritime montørordning, som vi i samråd med Danske Maritime har drøftet med dem. De henviser til, at det er en statsstøtteordning, som ikke vil være i overensstemmelse med deres statstøtteregler."

Undersøger alternativ ordning

"De regler sætter så også bare nogle grænser, hvad vi kan gøre i forhold til en maritim montørordning, som jo vil være en form for støtteordning. Og det er så en støtte, som Kommissionen ikke vil acceptere."

"Vi kigger så sammen med Danske Maritime og Kommissionen lige nu på, om der kan udformes en alternativ ordning, som vil være i overensstemmelse med EU's statsstøtteregler, og samtidig vil være til fordel for maritime montørvirksomheder i Danmark. Det er ikke nemt, men vi er stadig ikke færdige med at analysere på det," uddybede Brian Mikkelsen.

(...) at sikre, at vi får en ordning igennem i en eller anden udformning Jenny N. Braat, adm. direktør, Danske Maritime

Inden ministeren tog ordet tirsdag havde det ellers lydt fra Danske Maritimes adm. direktør Jenny N. Braat, at hun fortsat var positiv for, at der kan laves en ordning i "en eller anden udforming."

"Jeg er sikker på, at han (Brian Mikkelsen, red.) nok vil være lidt mere beskeden i sin optimisme omkring en maritim montørordning, end jeg er. Men jeg er sikker på, at han som hele det blå Danmarks minister vil være positiv og vil bruge alle sine gode kræfter på at sikre, at vi får en ordning igennem i en eller anden udformning, der kan være med til at støtte os og sikre, at vi også fremover vil være globalt konkurrencedygtige og på den måde kan sikre, at vi også vil være førende, når vi når nogle år frem," sagde Jenny N. Braat inden oplægget fra ministeren.

Den såkaldte montørordning var med i regeringens vækstpakke for det blå erhvervsliv, der blev fremlagt sidste år. Ordningen for udsendte medarbejdere minder som udgangspunkt om nettoløn for sømænd ombord på skibe i Dansk Internationalt Skibsregister (DIS).

Montørordningen i regeringens vækstpakke Den danske maritime industri er på forkant i produktionen af avancerede og energieffektive løsninger til både danske og udenlandske skibe samt maritime virksomheder i hele verden. Centralt herfor er de skibstekniske medarbejdere – montører – som installerer og vedligeholder tekniske systemer og udstyr om bord på skibene. De maritime montører er underlagt særlige arbejdsvilkår, der fordrer, at de ofte sejler med om bord på skibene og udfører deres services, mens skibet er i drift. Opretholdelse af montørernes kompetenceniveau og tilbageløbet til virksomheden er blevet særligt relevant efter, at de store danske nybygningsværfter er lukket ned. Der er som opfølgning på anbefalingen fra Det Blå Vækstteam iværksat en dialog med EU-Kommissionen om mulighederne for en maritim DIS montørordning eller en tilsvarende ordning, som styrker de maritime virksomheders globale konkurrenceevne. Der afsættes en ramme på 100 mio. kr. til en maritim montørordning. Kilde: Aftale om erhvervs- og iværksætterinitiativer 2017 Knap for faktaboks Vis Mere

