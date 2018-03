Her er ugens vigtigste historier på ShippingWatch

Maersk-selskab fragtede våbendele fra Nordkorea

Et Maersk-selskab var med til at fragte dele til ballistiske missiler i en ulovlig våbenhandel mellem Nordkorea og Egypten i 2013. Det fremgår af en rapport fra FN, som har efterforsket handlen i flere år og kalder den for et "højt profileret brud" på sanktionerne mod landet.

USA's præsident Donald Trump. Foto: Ritzau Scanpix/Evan Vucci

Handelskrig mellem USA og Kina er rykket et skridt nærmere, da den amerikanske præsident Donald Trump tidligt torsdag aften dansk tid gjorde alvor af planerne om at indføre straftold på kinesiske varer på op mod 60 mia. dollars (363 mia. kroner). Samtidig blev EU og seks andre lande i første omgang undtaget fra den told på stål og aluminium, som præsident Donald Trump vil indføre.

Politiet skal undersøge Maersk-forlis

Politiet skal nu undersøge Maersk Supply Service i sagen fra december 2016, hvor to skibe på dramatisk vis forliste og sank ud for Frankrigs kyst. Det oplyser Maersk Supply Service i en meddelelse, som rederiet har modtaget fra Søfartsstyrelsen.

Maersk skal have ny CFO

Maersk skal have en ny CFO, efter selskabet meldte ud, at ansvaret i den øverste ledelse skal fordeles på en ny måde.

Maersks direktion siger ved udgangen af måneden farvel til Jakob Stausholm, der i dag har ansvaret for finans og it i Maersk med stillingen som chief finance, strategy and transformation officer. PR-foto.

