Her er ugens vigtigste overskrifter på ShippingWatch

Seatrade-direktører dømt

Retten i Rotterdam dømte torsdag den hollandske reefer-specialist Seatrade og to af direktørerne til bøder på mellem 50.000 og 750.000 euro i en sag om, hvad retten mener er ulovlig overførsel af fire reeferskibe fra EU til i første omgang Indien.

To Seatrade-direktører dømt for ophugning af fire skibe

Maersk ændrer regler efter brandulykke

Indian Coast Guard

De første indledende undersøgelser af, hvorfor branden på Maersk Honam, er så småt gået i gang.

"Mens vi afventer undersøgelserne, har vi truffet midlertidige forholdsregler for stuvning af containere med farligt gods. Disse vil ikke blive placeret i umiddelbar nærhed af apteringen og maskinrummet på vores skibe," oplyste Maersk Line

Maersk Line ændrer regler for farligt gods efter ulykke

Maersk bekræfter yderligere tre omkomne efter brand

Branden på Maersk Honam er under kontrol

Derfor blev Per Jørgensen ekskluderet som formand

Per Jørgensen, formand for Maskinmestrenes Forening. PR-foto

Per Jørgensen blev afsat som formand i Maskinmestrenes Forening for at have brugt 162.000 kr. fra sit firmakort til private formål. Men der var én særlig årsag til, at han også måtte helt ud af foreningen, forklarede bestyrelsen sine medlemmer onsdag aften.

Derfor blev maskinmestrenes ex-formand ekskluderet

Slutspil i maskinmestrenes formandsopgør

Maskinmestre: Var det nødvendigt at ekskludere Per Jørgensen?

Uber vil samarbejde med logistikselskaber

Lior Ron, senior director hos Uber, vil samarbejde med speditørerne. Den israelske direktør har en fortid hos Google Maps.

De seneste år har Uber i al stilfærdighed udviklet en app, Uber Freight, som gør det muligt for afskibere og lastbilchauffører at arrangere transport via deres mobiltelefoner.

Uber-chef rækker ud til shipping: Lad os samarbejde

CMA CGM's digitale chef vil demokratisere digitalisering

"Rederier risikerer at blive forvandlet til søfragtens Uber-chauffører"

Markedsværdien af Maersk er dykket

PR-foto: Maersk Line

Maersk-aktionærer har mistet 100 mia. kr. under kursderoute

Bunker Holding udvider direktionen

Christoffer Berg Lassen, den hidtidige CEO for Dan-Bunkering, er ny mand i Bunker Holdings direktion. PR-foto

Dan-Bunkerings CEO ind i moderselskabets ledelse

