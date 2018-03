Bunker One åbner nyt sats i Middelhavet

Det nystartede Bunker One oplever, at der er stigende efterspørgsel efter skibsbrændstof i den østlige del af Middelhavet. Derfor har selskabet startet aktiviteter op i Israel via den lokale leverandør Bunker Point Supply Ltd.

Det fremgår af en meddelelse fra Bunker One, der er Bunker Holdings nye satsning på fysiske leverancer af skibsbrændstof.

Med tiltaget vil Bunker One servicere havnene Ashdod, Hadera, Ashkelon, Eilat og Haifa Shipyard.

"Maritim aktivitet i det østlige middelhavsområde er præget af fortsat vækst, udvikling og trafikmængder, der er understøttet af udsigterne for den betydelige stigning i regionale offshore-aktiviteter og udviklingen i transshipment og infrastruktur for lagre i dette specifikke område," skriver Bunker One i sin meddelelse.

Bunker Point Supply, der ledes af Tal Dori, har to bunkertankskibe placeret i havnen i Ashdod, hvor der tilbydes regionale bunkerservices.

I tillæg til aktiviteterne i Israel er Bunker One til stede i Syd- og Nordamerika, Nordeuropa og Singapore.

