Ngo trækker sig fra ophugnings-konference efter trussel om sagsanlæg

Ngo'en Shipbreaking Platform har trukket sin deltagelse fra en konference, der finder sted i Hamborg i denne uge som en reaktion på et varslet sagsanlæg fra skibsopkøberen GMS.

Mandag lød det derfor fra Ngo'en, at man ville trække sig fra konferencen Tradewinds Ship Recycling Forum, der er startet i Hamborg onsdag.

GMS har varslet et søgsmål mod Shipbreaking Platform, med mindre at organisationen fjerner samtlige benævnelser af skibsopkøberen på sin hjemmeside. Da arrangøren Tradewinds øjensynligt ikke ville erstatte en GMS-ansat som moderator i en debat med Ngo'en som deltager, har man valgt at trække sig, lyder det i en meddelelse.

"Intet selskab vil acceptere at deltage i en debat, som er modereret af nogen, der truer med at sagsøge dem," siger Ingvild Jenssen, der er stifter og direktør af Shipbreaking Platform

Her slår organisationen samtidig fast, at man ikke vil fjerne "sandfærdige oplysninger" på sin hjemmeside.

"(...) og vi vil ikke undskylde for rapportering om handel med skibe til beskidte og farlige ophugninger. Det er vores organisations mission at give myndigheder, journalister og interessenter i industrien information om de beklagelige realiteter af nuværende praksis for skibsophugning, som tilskynder til omgåelse af eksisterende arbejdskraft - og miljøbeskyttende love."

Det er samme konference, hvor store rederier som Maersk og Hapag-Lloyd sammen med Nykredt har lanceret et projekt, som skal gøre processen med ophugning af skibe mere gennemsigtig.

