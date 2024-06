EU styrer uden om tysk advarsel og mod milliardtold på kinesiske elbiler

EU er på vej mod at indføre ekstra told på import af kinesiske elbiler, der skal indbringe mere ned 2 mia. euro om året.

Det skriver Financial Times med henvisning til anonyme kilder.

Dermed styrer EU også uden om advarsler fra den tyske regering, der har peget på, at et træk som det kan risikere at udløse en handelskrig med Kina.

Ifølge avisens kilder vil Europa-Kommissionen give bilproducenterne besked om indførslen af yderligere told på op til 25 pct. allerede onsdag.

Tolden på de kinesiske elbiler skal gælde allerede fra næste måned, skriver Financial Times.

Sidste år blev der eksporteret kinesiske elbiler til EU for omtrent 10 mia. euro, viser analyse fra Rhodium Group ifølge Financial Times.

Ikke bare Tyskland er i mod trækket. Også Sverige og Ungarn har stillet sig på bagbenene i frygt for, at Kina vil gøre gengæld, hvilket kan føre til den decideret handelskrig som den, USA og Kina udkæmpede for nogle år siden.